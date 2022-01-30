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Депутат Свищев: Медведев - флагман нашего тенниса

Депутат Свищев: Медведев - флагман нашего тенниса

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился эмоциями от поражения россиянина Даниила Медведева в финальном матче Australian Open против Рафаэля Надаля, передает Sport24.

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