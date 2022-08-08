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Тренер «Уфы» Томаров об 1:3 с «Аланией»: «Пытались сравнять, но мяч не шел в ворота. Судья не поставил пенальти»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча Первой лиги с «Аланией» (1:3). — Сложнейшая игра, мы к такой и готовились.

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