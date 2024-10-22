Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования 44-летия

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования своего 44-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).