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Жители Чернигова подняли бунт против ТЦК

Жители Чернигова подняли бунт против ТЦК

Чернигов охватил стихийный протест против жесткой мобилизации. Сотни горожан перекрыли дорогу и попытались отбить мужчину, которого сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) намеревались увезти.

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