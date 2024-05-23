Московский мотофестиваль перенесен на 26 мая по просьбам жителей города

По просьбам жителей столицы, в связи с проведением последнего звонка в школах, Московский мотофестиваль переносится на 26 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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