Россиянам рассказали, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году

Самые высокие зарплаты в этом году в России могут быть у IT-специалистов, сварщиков, инженеров и представителей еще ряда профессий, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
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