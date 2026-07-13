🇵🇱🖕🇺🇦 В Варшаве прошел «Волынский марш» с требованиями прекратить поддержку Украины ▪️В акции, организованной партией «Конфедерация польской короны», приняли участие несколько сотен человек.
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🇵🇱🖕🇺🇦 В Варшаве прошел «Волынский марш» с требованиями прекратить поддержку Украины ▪️В акции, организованной партией «Конфедерация польской короны», приняли участие несколько сотен человек.
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