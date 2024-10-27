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Айвазовский и другие. Выставка картин прошла в Актау

Айвазовский и другие. Выставка картин прошла в Актау

На площадке культурного центра «Монмартр» жители Актау узнали интересные сведения о художниках, известных во всём мире: Иване Шишкине, Архипе Куинджи, Алексее Саврасове, Викторе Васнецове, Василии Поленове и других талантливых пейзажистах.

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