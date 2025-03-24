В Барнауле прошла "атмосферная встреча" для предпринимателей

Бизнесмены смогли отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, почувствовать спокойствие и умиротворение В Барнауле интернет-издание "Атмосфера" запустило проект "Атмосферные встречи", в рамках которого для бизнесменов и политиков будут организовывать встречи с артистами, художниками, музыкантами.