Глава новороссийского «Черноморца»: «На третий год будем ставить задачу попасть в РПЛ»

По итогам прошлого сезона новороссийский клуб вышел в Первую лигу. «Не позже чем на третий год будем ставить задачу попасть в РПЛ, шаги клуба должны быть просчитаны.
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