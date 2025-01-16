Мусульманин совершил намаз в автобусе

В автобусе по маршруту № 247 неизвестный пожилой мужчина, которого за схожесть уже окрестили «Стариком Хоттабычем», решил совершить намаз прямо в проходе, застелив сиденья скатертью и положив на нее свою «священную книгу».
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