В Азербайджане замаячили контуры «кавказской» Украины

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Николай Агащас
А что если начать закрывать в России Садоводы и пр. азебарженские предприятия. а самих хозяев на родину, пусть там торгуют.
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