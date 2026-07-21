озеро Акем Пинеальная железа (эпифиз). Надежда Эпифиз (шишковидная, или пинеальная железа), небольшое образование, расположенное у позвоночных под кожей головы или в глубине мозга; функционирует либо в качестве воспринимающего свет органа, либо как железа внутренней секреции, активность которой зависит от освещённости.