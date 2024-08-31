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Фотограф показал, как сильно солнце меняет кожу. После этого вы разлюбите загар!

Фотограф показал, как сильно солнце меняет кожу. После этого вы разлюбите загар!

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер (Pierre-Louis Ferrer) создал необычный проект под названием RAW (в переводе это слово означает «сырой или неотшлифованный»), который наглядно демонстрирует, как сильно солнце воздействует на кожу человека.

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