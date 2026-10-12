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Спорт Уик-Энд

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Рахимов и Семин входят в число кандидатов на пост тренера «Факела»

Рахимов и Семин входят в число кандидатов на пост тренера «Факела»

Рашид Рахимов, Сергей Гуренко и Юрий Сёмин - в шорт-листе боссов «Факела» на пост главного тренера команды, сообщает «Mash на спорте».

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