В Челябинске задержали подростка, обстрелявшего трамвай

Полицейские Челябинска нашли подростка, повредившего стекло входной двери трамвайного вагона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники органов внутренних дел Челябинска установили несовершеннолетнего жителя Металлургического района, причастного к повреждению трамвая.
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