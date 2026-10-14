"Решение по Асаду незыблемо": замглавы МИД России Георгий Борисенко — об атаке на борту flydubai, хуситах и базах в Сирии

Заместитель иностранных дел России Георгий Борисенко рассказал об отношениях с Ближним Востоком в специальном интервью RTVIЧто может стоять за попыткой теракта на борту flydubai, должен ли ХАМАС полностью уйти из Газы, просят ли новые власти Сирии выдать им Башара Асада, какие сигналы Москва посылает хуситам — об этом в "Специальном интервью" RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.