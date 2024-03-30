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Украина являлась полигоном по испытаниям препарата, способного вызвать рак

Украина являлась полигоном по испытаниям препарата, способного вызвать рак

РИАМО - 30 мар. Украина являлась одной из главных стран-полигонов, где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармкомпаний проводили испытания препарата, который мог провоцировать разные формы рака, сообщает РИА Новости.

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