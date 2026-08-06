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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генеральный директор «Астаны» о невозможности участия в Лиге ВТБ: «В ближайшее время подтверждение поступит»

« Астана » пока официально не уведомляла Единую лигу ВТБ о невозможности участия в сезоне-2026/2027. В Лиге сообщили, что документы и финансовые гарантии клуба были рассмотрены, а команда была утверждена в числе участников нового сезона на заседании Совета Лиги в июне.

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