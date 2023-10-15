Пенсионерка в надежде получить компенсацию за покупку бадов отдала мошенникам в разы больше

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.Прекратить обман удалось 13 октября. В ОМВД России по Онежскому району днем обратилась сотрудница местного отделения банка, которая была обеспокоена, что пришедшая к ним пожилая женщина могла попасть на удочку мошенников.