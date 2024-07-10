Жители Куркина смогут узнать тайны работы метро

В рамках проекта «Экскурсии в метро» для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену. Во время них посетители могут узнать много секретов о его работе, а также об истории и о том, как функционируют различные электродепо.
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