Школьная программа по литературному чтению за 4 класс

Древнерусская литература Былины Три поездки Ильи Муромца (в пересказе И. Карнауховой) ☆ читать ☆ Жития Житие преподобного Сергия Радонежского (Премудрый Епифаний) ☆ читать ☆ Летописи И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда ☆ читать ☆ И вспомнил Олег коня своего ☆ читать ☆ Вся древнерусская литература Загадки Все загадки Пословицы и поговорки Все пословицы и поговорки Считалки Все считалки Басни Крылов Иван Андреевич Волк и Журавль ☆ читать ☆ Ворона и Лисица ☆ читать ☆ Квартет ☆ читать ☆ Лебедь, Рак и Щука ☆ читать ☆ Синица ☆ читать ☆ Слон и Моська ☆ читать ☆ Стрекоза и Муравей ☆ читать ☆ Щука и Кот ☆ читать ☆ Толстой Лев Николаевич Как мужик убрал камень ☆ читать ☆ Все басни Сказки Русские народные сказки Морской царь и Василиса Премудрая ☆ читать ☆ слушать ☆ Литературные (авторские) сказки Аксаков Сергей Тимофеевич Аленький цветочек ☆ читать ☆ слушать ☆ Андерсен Ганс Христиан Русалочка ☆ читать ☆ слушать ☆ Бажов Павел Петрович Серебряное копытце ☆ читать ☆ слушать ☆ Гаршин Всеволод Михайлович Сказка о жабе и розе ☆ читать ☆ Гофман, Эрнст Теодор Амадей Щелкунчик и мышиный король ☆ читать ☆ слушать ☆ Ершов Петр Павлович Конёк-Горбунок ☆ читать ☆ слушать ☆ Лермонтов Михаил Юрьевич Ашик-Кериб ☆ читать ☆ Одоевский Владимир Федорович Городок в табакерке ☆ читать ☆ слушать ☆ Олеша Юрий Карлович Три толстяка ☆ читать ☆ слушать ☆ Пушкин Александр Сергеевич Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях ☆ читать ☆ слушать ☆ Шварц Евгений Львович Сказка о потерянном времени ☆ читать ☆ слушать ☆ Рассказы, повести, романы Астафьев Виктор Петрович Стрижонок Скрип (рассказ) ☆ читать ☆ Булычев Кир Путешествие Алисы (повесть) ☆ читать ☆ Голявкин Виктор Владимирович Никакой я горчицы не ел (рассказ) ☆ читать ☆ Драгунский Виктор Юзефович Главные реки (рассказ) ☆ читать ☆ Что любит Мишка (рассказ) ☆ читать ☆ Житков Борис Степанович Как я ловил человечков (рассказ) ☆ читать ☆ Зощенко Михаил Михайлович Ёлка (рассказ) ☆ читать ☆ Куприн Александр Иванович Барбос и Жулька (рассказ) ☆ читать ☆ Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович Приёмыш (рассказ) ☆ читать ☆ Паустовский Константин Георгиевич Корзина с еловыми шишками (рассказ) ☆ читать ☆ Скрипучие половицы (рассказ) ☆ читать ☆ Пришвин Михаил Михайлович Выскочка (рассказ) ☆ читать ☆ Свифт Джонатан Путешествия Гулливера (роман) ☆ читать ☆ Толстой Алексей Николаевич Детство Никиты (повесть) ☆ читать ☆ Толстой Лев Николаевич Детство (повесть) ☆ читать ☆ Чарушин Евгений Иванович Кабаны (рассказ) ☆ читать ☆ Чехов Антон Павлович Каштанка (рассказ) ☆ читать ☆ Мальчики (рассказ) ☆ читать ☆ Все рассказы, повести, романы Стихотворения Английская песенка Дом, который построил Джек ☆ читать ☆ Баратынский Евгений Абрамович Весна, весна! Как воздух чист!.