Лунин сыграет с «Лас-Пальмас», с «Хетафе» может выйти Кепа. Анчелотти «не устал» ротировать вратарей «Реала»

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Украинский и испанский вратари в отсутствие травмированного Тибо Куртуа играют, сменяя друг друга. Главный тренер «Реала» по-прежнему не сделал окончательный выбор в пользу одного из вратарей.