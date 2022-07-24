ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 июля 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1102 =Все изменения, свидетелями которых вы станете, направлены на благо, без них невозможно пройти в Новый Мир =Вы все не только проявленные Планы Бога, вы ещё и несёте в себе ответственность и сосредоточение Бога =Вы – счастливые люди, потому, что выбраны и потому, что родились в такое историческое время! = Да не о том думай, что спросили, а о том - для чего? Догадаешься - для чего, тогда и поймешь, как надо ответить=Для того чтобы обрести счастье, необходимо создать надёжную и сильную жизненную основу! = Духовный Путь - это Путь Преображения, на котором нам нечего терять, кроме своих иллюзий = Если знаешь, что не сможешь выполнить просьбу - не обещай! Люди страдают не от отказов, а от обманов = Если разум чист, чисты помыслы, вы освобождаетесь от всех болезней, первичных и вторичных =Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя! = Знание - форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека =Интуиция — это одновременно понимание и ощущение: мы чувствуем вещи, одновременно их понимая = Каждая семья строится высшими на основе закона причинно-следственной связи, то есть кармы =Каждый раз, когда человек испытывает крайнюю точку боли, ему открывается и максимальная Благодать =Миром правит Закон Подобия! Подобное любит, понимает, поддерживает, защищает, восхищается себе подобным! = Мир сам сформирует свои потенции, и очень много будет зависеть от количества внутренней свободы =Намерение, свободное от боязни, сомнений и других потенциалов важности, является чистой Энергией = Находитесь в настоящем моменте.