Дмитрий Песков высказался по поводу «черных списков» артистов

Пресс-секретарь президента заявил, что ему о подобном ничего не известно Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о существовании «черных списков» артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по СВО.