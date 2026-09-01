Актер Бенграф ударил жену ножом 29 раз после СМС о желании развестись

Instagram*/_bengraf_ Актер Мытищинского театра "Фэст" Владислав Бенграф нанес супруге Евгении 29 ножевых ранений в грудь и шею после того, как она сообщила ему о намерении развестись и за день до того, как собиралась подать заявление.
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