Экс-депутат Рады Олейник: сделка Киева и США покажет украинцам, за что они воюют

Детали сделки о природных ресурсах Украины покажут гражданам страны, что они воюют за богатства, которые им не принадлежат, заявил член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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