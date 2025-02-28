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Экс-депутат Рады Олейник: сделка Киева и США покажет украинцам, за что они воюют

Экс-депутат Рады Олейник: сделка Киева и США покажет украинцам, за что они воюют

Детали сделки о природных ресурсах Украины покажут гражданам страны, что они воюют за богатства, которые им не принадлежат, заявил член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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