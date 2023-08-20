Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Щас соберут свой урожай и пошли на хрен... Нее, помогать долбить русских будем, надо же заслужить новую территорию..."Поставки — забло...
  • Наталья Волкова
    А какими вашими ПВО?Лучше бы, конечно...
  • Юрий Золотарев
    "Путинизм" у тебя в башке! Это - не лечится, потому что сопровождается отсутствием совести."Луна-25". Aftermath

"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски»

"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски»

Польша заявила, что планирует блокировать поставки зерна из Незалежной на свою территорию и после середины сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Ничего личного......
Ответить
3 час.
Леонид Руси
Два голубка Как мило...
Ответить
3 час.
Евгения Болотова
Щас соберут свой урожай и пошли на хрен... Нее, помогать долбить русских будем, надо же заслужить новую территорию...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх