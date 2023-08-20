Новости - только актуальноеПолитикаПодписаться"Поставки — заблокировать" Президент Польши Дуда пообещал комику «перекрыть кислород» 15 сентября — вот она «дружба по-европейски» Польша заявила, что планирует блокировать поставки зерна из Незалежной на свою территорию и после середины сентября.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииznzygmund nedialkowНичего личного......Ответить3 час.Леонид РусиДва голубка Как мило...Ответить3 час.Евгения БолотоваЩас соберут свой урожай и пошли на хрен... Нее, помогать долбить русских будем, надо же заслужить новую территорию...Ответить1 час.
Свежие комментарии