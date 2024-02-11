Наилучшим вариантом сохранения собственной государственности для Украины была бы роль буферной зоны между Россией и Западом.
Орбан назвал условие сохранения государственности Украины
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Конечно потеряет , а мы не можем иметь соседа взращённого нами самими , но который превратился путём воздействия на него западной вражеской пропаганды в злостного врага с фашистской идеологией и теперь её нельзя вытравить ничем , а только военными действиями доказать и вернуть прежние территории истинной обладательнице России , а там жизнь покажет , кто сохранил верной ей , тот останется , а кому нужна фашистская идеология кто стремился в Европу и США , Англию Францию или в другие страны мы дадим эту возможность и более никак . Эта земля исконно русская и ей она останется и других вариантов быть не должно . Ни метра врагам и тем более , что на неё точит зуб вообще страна -хапуга и вор , такая как Америка . Кстати не Орбану решать , а нашему народу . Что-то все забыли , что он существует и в ней живёт .
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10 час.
Elena Compton
Вот охота человеку выглядеть глупо ?! Ну не ему решать что и как там будет , так зачем выступать - лишь бы вякнуть? Низы из человека не вытащить ничем!
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10 час.
Nikolay Zakharov
Разве могут русские отдать Западу мать городов русских Киевскую Русь,да никогда,столько уже жизней положили с этой Украиной,Россия есть была и будет и никакой Украины нам не надо.
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9 мин.
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