Орбан назвал условие сохранения государственности Украины

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Конечно потеряет , а мы не можем иметь соседа взращённого нами самими , но который превратился путём воздействия на него западной вражеской пропаганды в злостного врага с фашистской идеологией и теперь её нельзя вытравить ничем , а только военными действиями доказать и вернуть прежние территории истинной обладательнице России , а там жизнь покажет , кто сохранил верной ей , тот останется , а кому нужна фашистская идеология кто стремился в Европу и США , Англию Францию или в другие страны мы дадим эту возможность и более никак . Эта земля исконно русская и ей она останется и других вариантов быть не должно . Ни метра врагам и тем более , что на неё точит зуб вообще страна -хапуга и вор , такая как Америка . Кстати не Орбану решать , а нашему народу . Что-то все забыли , что он существует и в ней живёт .