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Новости Липецка

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В Липецкой области начался осенний рост ОРВИ

В Липецкой области начался осенний рост ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области выросла на 15% за неделю.В Липецкой области начался традиционный осенний подъём заболеваемости ОРВИ.

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