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Депутат бундестага Ламбсдорф заявил о необходимости не допустить "давления" России на своих соседей

Депутат бундестага Ламбсдорф заявил о необходимости не допустить "давления" России на своих соседей

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф заявил, что на РФ не следует оказывать давление, используя угрозу остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" России на Украину.

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