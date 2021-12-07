Депутат бундестага Ламбсдорф заявил о необходимости не допустить "давления" России на своих соседей

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф заявил, что на РФ не следует оказывать давление, используя угрозу остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" России на Украину.
Заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф заявил, что на РФ не следует оказывать давление, используя угрозу остановки проекта "Северный поток — 2" в случае "вторжения" России на Украину.
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