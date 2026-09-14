Zelensky has betrayed everyone all his life, at the end of the war he will surrender everyone. Ukrainian journalist and TV presenter Diana Panchenko wrote about this in her telegram channel.
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