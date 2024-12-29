Глава Гагаузии Гуцул заявила о непризнании Майи Санду президентом республики Андрей Захарченко На фото: глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Молдавский «майдан»: Неизбежное будущее или предвыборный вброс?
Комментарии
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Eduard
Гуцул адекватная девушка!
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34 мин.
Eduard
А фальсификация простая:"сотни тысяч бюллетенней для молдаван в Росмии превратились в сотню,тоесть людям не позволили делать выбор.Зато на Западе бюллетени дали всем,но там условия другие,люди боятся что их молдаван выгонят,если сделают по другому"
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31 мин.
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