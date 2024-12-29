Eduard

А фальсификация простая:"сотни тысяч бюллетенней для молдаван в Росмии превратились в сотню,тоесть людям не позволили делать выбор.Зато на Западе бюллетени дали всем,но там условия другие,люди боятся что их молдаван выгонят,если сделают по другому"