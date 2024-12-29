Молдавский «майдан»: Неизбежное будущее или предвыборный вброс?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Eduard
    А фальсификация простая:"сотни тысяч бюллетенней для молдаван в Росмии превратились в сотню,тоесть людям не позволили...Молдавский «майда...
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Комментарии
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Eduard
Гуцул адекватная девушка!
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34 мин.
Eduard
А фальсификация простая:&quot;сотни тысяч бюллетенней для молдаван в Росмии превратились в сотню,тоесть людям не позволили делать выбор.Зато на Западе бюллетени дали всем,но там условия другие,люди боятся что их молдаван выгонят,если сделают по другому&quot;
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31 мин.

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