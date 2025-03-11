Эксперт рассказала, как зумеры и миллениалы воспринимают школьную травлю

Раньше это воспринимали как часть социализации Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование среди зумеров (18–27 лет), миллениалов (28–43 года), поколения Х (44–59 лет) и бэби-бумеров (60–78 лет), чтобы выяснить, как формируется отношение к школьной травле у разных поколений.