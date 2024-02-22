США теряют последние позиции: Америку унизили на "собственном" саммите

С каждым днём становится всё тяжелее следить за происходящим в мире из-за бешеной динамики событий. Однако одно можно сказать точно: мир меняется, колониальная Америка, эксплуатирующая страны Азии, Европы, Ближнего Востока, вот-вот уступит все свои мировые позиции.