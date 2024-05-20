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Ростех

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«Калашников» участвует в выставке «Металлообработка-2024»

«Калашников» участвует в выставке «Металлообработка-2024»

Фото: Концерн «Калашников» Концерн «Калашников» принимает участие в 24-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка–2024», которая проходит в Москве с 20 по 24 мая.

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Комментарии
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А
Алексей
Монолитный измерительный инструмент???😁😁😁
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