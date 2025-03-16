Особенности первобытного секса, или Кто с кем спал в каменном веке

В масштабах истории моногамный брак появился относительно недавно. В нем возникла необходимость в связи с развитием сельского хозяйства, торговли и производства — человеку нужны были наследники, чтобы передавать нажитое имущество.
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