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Мы соседи по планете

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Особенности первобытного секса, или Кто с кем спал в каменном веке

Особенности первобытного секса, или Кто с кем спал в каменном веке

В масштабах истории моногамный брак появился относительно недавно. В нем возникла необходимость в связи с развитием сельского хозяйства, торговли и производства — человеку нужны были наследники, чтобы передавать нажитое имущество.

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