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Бывший пилот «Ф-1» Жан-Пьер Жабуй умер в возрасте 80 лет

Бывший пилот «Формулы-1» Жан-Пьер Жабуй скончался в возрасте 80 лет. Жабуль дебютировал в «Ф-1» в 1975 году, а полноценно выступал в чемпионате в сезонах 1977-1981.

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