Бывший пилот «Ф-1» Жан-Пьер Жабуй умер в возрасте 80 лет

Бывший пилот «Формулы-1» Жан-Пьер Жабуй скончался в возрасте 80 лет. Жабуль дебютировал в «Ф-1» в 1975 году, а полноценно выступал в чемпионате в сезонах 1977-1981.
Популярные статьи
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»
- Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open
Свежие комментарии