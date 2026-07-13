Питер "ушёл под воду": последствия дождей и непогоды. Что известно утром 13 июля

На Петербург накануне обрушилась непогода. Дожди "залили" Северную столицу.Накануне в МЧС предупреждали местных жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленобласти о том, что регион накроют ливни, грозы и град.
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