На выход. Россия зачищает еврейское лобби 2 дня назад 68K прочитали

Вот жидяра, это кто же фашисты, россияне, это россияне уничтожили тысячи и тысячи палестинских детей, это россияне уничтожили десятки тысяч мирных жителей Газы? Убийцы, жиды убийцы и настоящие фашисты!🤠😜👈🗡️😎

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

У евреев всё про деньги - Россия заплатит, должна заплатить, мы сделаем всё, чтобы заплатила... И усраине заплатите, потому что она нам должна... а взять с неё нечего, разве что только анализы, но и те с глистами будут...