Добрый Мир
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Добрый Мир

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На выход. Россия зачищает еврейское лобби 2 дня назад 68K прочитали

На выход. Россия зачищает еврейское лобби 2 дня назад 68K прочитали

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Команда Нетаньяху продолжает истерично пугать Россию последствиями общения с ХАМАС, Хезболлой, ФАТХ, Ираном и другими структурами "Оси сопротивления".

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Комментарии
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Лев Добрый
Вот жидяра, это кто же фашисты, россияне, это россияне уничтожили тысячи и тысячи палестинских детей, это россияне уничтожили десятки тысяч мирных жителей Газы? Убийцы, жиды убийцы и настоящие фашисты!🤠😜👈🗡️😎
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10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У евреев всё про деньги - Россия заплатит, должна заплатить, мы сделаем всё, чтобы заплатила... И усраине заплатите, потому что она нам должна... а взять с неё нечего, разве что только анализы, но и те с глистами будут...
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6 час.

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