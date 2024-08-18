ДТП со смертельным исходом в Новосибирске: два случая за один день

Накануне в Новосибирске произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Первое ДТП произошло в Дзержинском районе города, где 37-летний водитель легкового автомобиля Daihatsu Mira столкнулся с грузовиком Isuzu Forward, который стоял на обочине дороги.
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