ДТП со смертельным исходом в Новосибирске: два случая за один день

Накануне в Новосибирске произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Первое ДТП произошло в Дзержинском районе города, где 37-летний водитель легкового автомобиля Daihatsu Mira столкнулся с грузовиком Isuzu Forward, который стоял на обочине дороги.