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Трамп высказался насчет данных об употреблении Маском наркотиков

Трамп высказался насчет данных об употреблении Маском наркотиков

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его не беспокоят сведения об употреблении предпринимателем и миллиардером Илоном Маском наркотических веществ.

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