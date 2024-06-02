«Салават» обменял Дроздова в ЦСКА, получив денежную компенсацию и трех игроков системы, включая 18-летнего Великова

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения) В прошлом сезоне Дроздов провел за «Салават» 65 матчей в регулярке, набрав 48 (24+24) очков.
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