Бойцы ВС РФ рассказали о пьяных боевиках в Константиновке

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Штурмовик группировки войск "Юг" с позывным Гнев рассказал военному корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину о зачистке одного из районов Константиновки, в котором находилось здание администрации.
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