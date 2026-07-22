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Бойцы ВС РФ рассказали о пьяных боевиках в Константиновке

Бойцы ВС РФ рассказали о пьяных боевиках в Константиновке

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Штурмовик группировки войск "Юг" с позывным Гнев рассказал военному корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину о зачистке одного из районов Константиновки, в котором находилось здание администрации.

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