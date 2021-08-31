Удивительные гиперреалистичные рисунки от японского художника

18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.
18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.
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