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Удивительные гиперреалистичные рисунки от японского художника

Удивительные гиперреалистичные рисунки от японского художника

18-летний японский художник Кеито (Keito), известный в социальных сетях под ником yassun0222k, популярен благодаря своим невероятно реалистичным карандашным рисункам, изображённое на которых практически невозможно отличить от реальных объектов.

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