Топ-10 вещей, которые нужно сделать в Крыму до конца лета

Вот и наступила последняя неделя лета. Что нужно успеть сделать на отдыхе в Крыму, чтобы сохранить в памяти яркие летние впечатления? Ловите наш чек-лист! Советуем встретить умопомрачительный закат у моря, наесться крымских фруктов и мороженого, побывать на концертах под открытым небом, наэкстремалиться, посетить новые туробъекты.