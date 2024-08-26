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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Топ-10 вещей, которые нужно сделать в Крыму до конца лета

Топ-10 вещей, которые нужно сделать в Крыму до конца лета

Вот и наступила последняя неделя лета. Что нужно успеть сделать на отдыхе в Крыму, чтобы сохранить в памяти яркие летние впечатления? Ловите наш чек-лист! Советуем встретить умопомрачительный закат у моря, наесться крымских фруктов и мороженого, побывать на концертах под открытым небом, наэкстремалиться, посетить новые туробъекты.

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