Скончался режиссёр тульского ТЮЗа Александр Борисов.

Стало известно о смерти режиссера Александра Борисова. Борисов воплотил на сцене Тульского театра юного зрителя постановку «Смерти нет», основанную на очерках военного корреспондента Дмитрия Стешина и произведении Захара Прилепина «Всё, что должно разрешиться.
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