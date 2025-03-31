Скончался режиссёр тульского ТЮЗа Александр Борисов.

Стало известно о смерти режиссера Александра Борисова. Борисов воплотил на сцене Тульского театра юного зрителя постановку «Смерти нет», основанную на очерках военного корреспондента Дмитрия Стешина и произведении Захара Прилепина «Всё, что должно разрешиться.