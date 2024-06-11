Почти половина жителей России планируют рождение детей в ближайший год

Этот показатель значительно увеличился.Весной 2024 года исследование, проведенное АНО «Национальные приоритеты» и аналитическим центром НАФИ, показало, что 49 % опрошенных планируют завести ребенка в течение ближайшего года.
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