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Трампа раздражает и бесит поведение Зеленского

Трамп все больше раздражается от Зеленского, пишут иностранные СМИ. По словам источника Axios, глава Белого дома считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное, а это неправильно и «действительно взбесило» Трампа.

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