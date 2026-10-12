Трампа раздражает и бесит поведение Зеленского

Трамп все больше раздражается от Зеленского, пишут иностранные СМИ. По словам источника Axios, глава Белого дома считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное, а это неправильно и «действительно взбесило» Трампа.
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