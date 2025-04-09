⚡️ В Армянске пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Николаем Межинским «Прощание состоится сегодня, 9 апреля, в 11:00 возле его дома, по адресу: улица Гайдара, дом № 8, второй подъезд.
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⚡️ В Армянске пройдёт прощание с погибшим бойцом СВО Николаем Межинским «Прощание состоится сегодня, 9 апреля, в 11:00 возле его дома, по адресу: улица Гайдара, дом № 8, второй подъезд.